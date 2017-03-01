01.03.2017 20:50:33
Edinilen bilgiye göre, Cide sanayi sitesinde 12 Ocak 2017 tarihinde staj gördüğü mobilya atölyesinde sobayı tinerle yakmak isterken, sobanın alev almasıyla ağır şekilde yanarak yaralanan 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Faruk Türkoğlu, Samsun Bölge Araştırma Hastanesi yanık servisinde bugün hayatını kaybetti. Türkoğlu yarın Cide Merkez Kara Mustafa Paşa camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonra Cide Şehir Mezarlığına defnedilecek.
Sobayı tinerle yakmak isterken yanan genç hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Cide ilçesinde sobayı tinerle yakmak isterken sobanın alev alması sonucu ağır yaralanan genç yaklaşık 1,5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.Kastamonu'nun Cide ilçesinde sobayı tinerle yakmak isterken sobanın alev alması sonucu ağır yaralanan genç yaklaşık 1,5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Cide sanayi sitesinde 12 Ocak 2017 tarihinde staj gördüğü mobilya atölyesinde sobayı tinerle yakmak isterken, sobanın alev almasıyla ağır şekilde yanarak yaralanan 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Faruk Türkoğlu, Samsun Bölge Araştırma Hastanesi yanık servisinde bugün hayatını kaybetti. Türkoğlu yarın Cide Merkez Kara Mustafa Paşa camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonra Cide Şehir Mezarlığına defnedilecek.