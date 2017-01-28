28.01.2017 23:20:31

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre, Arif Hoca Mahallesi Sünni Baba Sokak'ta, Fatma Yeşilnur'un (80) evinden duman çıktığını gören komşularını kapıyı çaldılar. Yaşlı kadının kapıyı açmaması üzerine kadının oğluna haber verildi. Olay yerine gelen yaşlı kadının oğlu kapıyı açarak annesinin yerde yattığını görünce 112 Acil servis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Emniyet ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.