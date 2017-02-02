03.02.2017 00:33:14

Sobadan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi Eyyübiye Mahallesinde geldi. Aynı aileden oldukları öğrenilen 2'si çocuk 4 kişi gece uyudukları sırada bir anda içeriyi saran dumandan etkilendi. İçeriyi tamamen saran dumandan etkilenen aile, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerine vatandaşların çağırdığı ambulanslarla, Y.D., A.D., İ.D. ile K.D. Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.