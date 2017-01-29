29.01.2017 17:13:07

Sobadan çıkan yangın korkuttu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde, sobanın aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde, sobanın aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, evin bir odası kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi üzerinde yer alan Birlik apartmanında Sebahat ve Necati E.'ye ait dairede, sobanın aşırı ısınmasıyla koltuk ile soba arasındaki ısı engelleyici tutuşunca yangın çıktı. Yangının büyümesi ile yangın sobanın arkasında bulunan koltuğa sıçradı. Yan odada uyuyan 60 yaşındaki ev sahibi Sebahat E., yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verip, kendisini dışarıya attı. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika söndürme çalışması yaptı. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken, yangının çıktığı oda kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.