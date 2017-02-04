04.02.2017 17:25:24

Sobada yakılan talaş can aldı

Manisa'da sobada yaktıkları talaşın dumanından zehirlenen yaşlı çifti ölüm ayırdı. Yaşlı kadın hayatını kaybederken kocası da yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Manisa'da sobada yaktıkları talaşın dumanından zehirlenen yaşlı çifti ölüm ayırdı. Yaşlı kadın hayatını kaybederken kocası da yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor.Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Belenyaka Mahallesinde oturan Mehmet â€"Fatma Durukan çifti sobada yaktıkları talaşın dumanından zehirlendi. Fatma Durukan (70) olay yerinde hayatını kaybederken, baygın bir şekilde Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çiftten Mehmet Durukan (75) Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Mehmet Durukan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Olay bugün saat 12.00 sularında evlerinden çıkmayan çifti komşularının merak ederek eve girmesiyle ortaya çıktı. Yaşlı çiftin evden çıkmadığını gören komşuları Sevim Kocatürk, açık olan kapıyı açıp içeri girince hareketsiz yatan çifti gördü. Komşu Kocatürk hemen jandarma ve 112 servisine haber verdi. Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden Fatma Durukan'ın cenazesi savcılık tarafından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken 75 yaşındaki Mehmet Durukan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.İki çocuk sahibi yaşlı çiftin yalnız yaşadıkları ve yatmadan sobada talaş yaktıkları belirlendi.