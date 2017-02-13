13.02.2017 15:13:59

Snowboard Paralel Büyük Slalom final kadrosu belli oldu

Erzurum'un ev sahipliğini yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde kızlar ve erkekler Snowboard Paralel Büyük Slalom yarışlarında ön elemeler bitti. Kardelen Pisti'nde yapılan elemeler sonucunda final turuna kalan sporcular belli oldu.

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Erzurum'un ev sahipliğini yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde kızlar ve erkekler Snowboard Paralel Büyük Slalom yarışlarında ön elemeler bitti. Kardelen Pisti'nde yapılan elemeler sonucunda final turuna kalan sporcular belli oldu.İlk tur elemesinde kızlarda Rus Anastasia Kurochkina 38.49, erkeklerde Rus Dmitry Loginov 35.27 ile en iyi dereceleri elde ettiler.Erkeklerde Türkiye adına yarışan Emre Boydak da 41.29'luk derecesiyle üçüncü oldu.İkinci eleme turunun ardından kızlarda yine Anastasia Kurochkina 1:18.55, erkeklerde Dmitry Logninov 1:10:57'lik derecereliyle birinciliklerini korudu. Elemeyi geçen yarışmacılar finalde mücadele etmeye hak kazanacak.