16.07.2017 15:40:34

Sneijder ve eşinden Türkiye'ye veda mesajı!

Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau, Türkiye'ye sosyal medya üzerinden veda etti.

Galatasaray ile yollarını ayıran Wesley Sneijder, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı ve "Bu harika kulüp her zaman kalbimde olacak" dedi.

Wesley Sneijder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray taraftarına veda etti. Hollandalı yıldı, "Bu harika kulüp birçok harika anla birlikte her zaman kalbimde olacak" derken, "Yeni ufuklara yelken açma zamanı..." ifadelerini kullandı.

Sneijder, mesajında ise Galatasaray'ın 2013-14 Şampiyonlar Ligi grup maçında Juventus'u 1-0 yendiği maçın 85. dakikasında attığı golü paylaştı

YOLANTHE'DEN DUYGUSAL VEDA

Bu arada Wesley Sneijder'in eşi Yolanta Cabaue de sosyal medya hesabından paylaşımda bunularak veda etti. Türk bayrağını kullanan Cabau şu ifadeleri kullandı:

“Türkiyem; çok sevdiğim bir ülkesin, bana kapınızı ve kalbinizi açtınız ve kendi evim gibi hissetirdiniz. Her zaman kalbimde olacaksınız. Çok güzelsiniz, güzel ruhlu insansınız! Allah en güzel hediyesini bana Türkiye'de sundu; oğlumu!

Ve hiç bir zaman vedalaşmayacağız, hiç bir zaman vazgeçmeyeceğim bu ülkeden ve mümkün olduğu kadarıyla geri döneceğim. Türkiye siz benim ailem gibi oldunuz ve sizin yengeniz olmaktan her zaman gururlandım.

Sizin gibi güzel kalpli insanları hiç bir zaman unutmayacağım ve hepinizi gerçekten seviyorum ve özleyeceğim ve size saygım her zaman sonsuz olacaktır! Misafirperverliğiniz ve sevginiz için hepinizi içten teşekkür etmek istiyorum! Seni çok seviyorum Türkiye, her zaman kalbimde olacaksın!''