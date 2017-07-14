14.07.2017 10:32:43

Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray yönetimi, geçen sezondan kalan 1.5 milyon euroyu ödeyerek Wesley Sneijder'in sözleşmesini feshediyor.

Yönetim ile Wesley Sneijder arasındaki görüşmelerde iki taraf da geri adım attı. Sneijder'den geçen sene kesilen 2.7 milyon Euro disiplin cezasını tahsil etmeye çalışan sarı-kırmızılı yönetim bu paradan vazgeçti.

"PARAMI VERİN GİDEYİM"

İtalya'dan teklif aldığını söyleyen ve "Aradaki ücret farkını karşılayın" diyen Hollandalı oyuncu da yönetimden sadece geçen sezondan kalan 1.5 milyon euroluk alacağının ödenmesini istedi.

Yönetim Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gitmeme şartı koyacağı Sneijder'e bonservisini bedavaya verecek. Sarı kırmızılılar, Sneijder ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshedecek.