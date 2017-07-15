SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Sneijder'den flaş Tudor açıklaması!
15.07.2017 12:10:45

Sneijder'den flaş Tudor açıklaması!

İstanbul'dan ayrılan Wesley Sneijder, '10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesi Tudor'un tercihiydi. Her teknik direktörün seçimleri vardır. Tudor da beni gönderdi, saygı duyuyorum.' dedi.

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Wesley Sneijder, İstanbul'dan ayrıldığı sırada beIN Sports'a konuştu.

Hollandalı yıldız, şunları söyledi:

BELHANDA ÇOK KALİTELİ FUTBOLCU

"10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesi Tudor'un tercihiydi. Belhanda çok kaliteli bir futbolcu. Galatasaray'da önemli başarılar yaşadık, kupalar kazandık. Şu an gelecekle ilgili bir planım yok.

TUDOR'A SAYGI DUYUYORUM

Her teknik direktörün seçimleri vardır. Tudor da tercihini benim gitmem şekilde kullandı. Buna saygı duyuyorum. Benim Galatasaray kariyerimde birçok anım var. Juventus maçında attığım gol en iyisiydi diye ayıramam"


    YORUM YAZ
Tudor'a yol gözüktü
Tudor'a yol gözüktü
Galatasaray Yönetimi, ilk maçta alınan 2-0'lık yenilginin ardından takım Östersunds'a elenirse, Tudor'u kovacak. İlk aday ise Mircea Lucescu.
15.07.2017 13:25:20
Vaz Te Çin'e transfer oldu
Vaz Te Çin'e transfer oldu
Geçen sezon Akhisar Belediyespor'da ligin en skorer isimleri arasında yer alan Ricardo Vaz Te'yi, Henan Jianye kadrosuna kattı.
15.07.2017 13:20:51
Bakan Zeybekci'den otomotiv açıklaması!
Bakan Zeybekci'den otomotiv açıklaması!
Bakan Zeybekci, “Otomotivde de bizi izlemeye devam edin. Çok yakında inşallah Otomobil yatırımlarıyla ilgili güzel şeyler ortaya çıkacak. Bazı markalarda artık dünyada en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmekle ilgili güzel şeyler duyacağız” dedi.
15.07.2017 13:16:00
Biber üreticileri zor durumda
Biber üreticileri zor durumda
Uzun uğraşlar ve yüksek maliyetlerle üretimi yapılan turşuluk lombardi cinsi biberlerin Manisa’daki hasadına başlandı. 10 yıl önce 1,5 liraya satılan biber bu yıl 90 kuruşa satılınca üretici zor durumda kaldı.
15.07.2017 13:11:09
700 lirayla kocasının patronu oldu
700 lirayla kocasının patronu oldu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 700 liralık mikrokredi alan ev hanımı, açtığı manavla hem işinin hem de eşinin patronu oldu. Ev hanımı Cerit 'Hem eşime hem de sermayesi olmayan kadınlara parasal destek sağlamının mutluluğunu yaşıyorum' dedi.
15.07.2017 13:09:07
6 terörist teslim oldu
6 terörist teslim oldu
TSK, Şırnak Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 6 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
15.07.2017 13:06:21
Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor
Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor
Halk dilinde kül tablosu olarak bilinen deniz salyangozu, Batı Karadeniz bölgesinde balıkçıların geçim kaynaklarından biri oldu. Denizin dibinden toplanan deniz salyangozları Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.
15.07.2017 13:05:11
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Darbe girişimi sonrası ilk görüşme
Darbe girişimi sonrası ilk görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet mi besleyecek bunları?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet mi besleyecek bunları?
Sevan Nişanyan cezaevinden firar etti
Sevan Nişanyan cezaevinden firar etti
Yeni KHK yayınlandı: Binlerce kişi ihraç edildi
Yeni KHK yayınlandı: Binlerce kişi ihraç edildi
Türkiye 'füze' anlaşması imzaladı
Türkiye 'füze' anlaşması imzaladı
Konya'da Özel Harekat ve IŞİD'liler arasında göğüs göğüse çarpışma!
Konya'da Özel Harekat ve IŞİD'liler arasında göğüs göğüse çarpışma!
Ortadoğu uzmanı Şankiti: Arap baharı ve Şii selefi cihatçılık
Ortadoğu uzmanı Şankiti: Arap baharı ve Şii selefi cihatçılık
Türkiye'den Çipras'a sert tepki
Türkiye'den Çipras'a sert tepki
Darbe Komisyonu'ndan 'cemaatlere dengeli denetim' çıktı
Darbe Komisyonu'ndan 'cemaatlere dengeli denetim' çıktı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapanış saatinde değişiklik yapıldı!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapanış saatinde değişiklik yapıldı!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
Bebeğini denize atan anne konuştu
Bebeğini denize atan anne konuştu
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları