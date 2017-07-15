15.07.2017 12:10:45

Sneijder'den flaş Tudor açıklaması!

İstanbul'dan ayrılan Wesley Sneijder, '10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesi Tudor'un tercihiydi. Her teknik direktörün seçimleri vardır. Tudor da beni gönderdi, saygı duyuyorum.' dedi.

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Wesley Sneijder, İstanbul'dan ayrıldığı sırada beIN Sports'a konuştu.

Hollandalı yıldız, şunları söyledi:

BELHANDA ÇOK KALİTELİ FUTBOLCU

"10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesi Tudor'un tercihiydi. Belhanda çok kaliteli bir futbolcu. Galatasaray'da önemli başarılar yaşadık, kupalar kazandık. Şu an gelecekle ilgili bir planım yok.

TUDOR'A SAYGI DUYUYORUM

Her teknik direktörün seçimleri vardır. Tudor da tercihini benim gitmem şekilde kullandı. Buna saygı duyuyorum. Benim Galatasaray kariyerimde birçok anım var. Juventus maçında attığım gol en iyisiydi diye ayıramam"