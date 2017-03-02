02.03.2017 22:53:14

Snapchat, Twitter'ı üçe katladı

Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin ilk halka arzında hisse başına değeri yüzde 51 prim yaptı.

AA'nın haberine göre, Mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin ilk halka arzı (IPO) New York borsasında bugün başladı.

Yerel saatle 11.20'de (TSİ 19.20) hisse başına 17 dolardan halka sunulan şirketin hisseleri 2 saat sonra 25,75 dolara çıkarak yüzde 51 prim yaptı.

Böylece, Snap'in piyasa değeri yaklaşık 36 milyar dolar olurken, şirket halka arz edildiği ilk günde piyasa değeri yaklaşık 11 milyar dolar olan Twitter'ı geride bıraktı.

New York borsasında bugün en çok tercih edilen hisseler Snap şirketinin olurken, IPO'nun ilk 1 saati içinde yaklaşık 100 milyon Snap hissesinin el değiştirdiği bildirildi.

Uzmanlar, Twitter'ın 3 yıl önceki halka arzından sonra Snap'in en büyük sosyal medya şirketi IPO'su olduğuna işaret ederek, yatırımcıların bilişim ve teknoloji şirketlerine ilgisinin büyük olduğunu vurguladı.