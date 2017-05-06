SMDK'da görev değişimi
SMDK Başkanı Abde'nin halefi Riyad Seyf olduSuriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunda (SMDK) Enes el-Abde'nin ardından başkanlığa Riyad Seyf seçildi.
SMDK Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Seyf, rakibi eski SMDK Başkanı Halid Hoca'yı 17 oy farkla geride bırakarak 58 oyla başkanlığa seçildi.
Açıklamada ayrıca, Selva Ketav ve Abdurrahman Mustafa'nın Başkan Yardımcılığı, Nezir el-Hakim'in Genel Sekreterlik görevine getirildiği belirtildi.
Söz konusu seçimlerin ardından 19 üyeden oluşan SMDK Siyasi Kurulu üyelerinin belirleneceği seçimlerin yapılması bekleniyor.
- Riyad Seyf
SMDK'nın yeni başkanı Riyad Seyf, Suriye'nin başkenti Şam'da 1946 yılında dünyaya geldi. İş adamı Seyf, 1994 yılında siyasete atıldı.
Ülkesindeki siyasi ve idari yolsuzluklara karşı duran muhalif isimlerden Seyf, 2001'de tutuklanarak, beş yıl hapse mahkum edildi.
Seyf, 167 muhalif ismi çatısı altında toplayan Şam Deklarasyonu Ulusal Konseyi Genel Sekreterliğine seçildikten günler sonra yeniden Suriye rejim güçlerince tutuklandı ve 2010 yılına kadar cezaevinde kaldı.
15 Mart 2011'de başlayan yönetim karşıtı gösterilere katılan Seyf, Esed rejimince düzenlenen suikast girişimlerinin ardından 13 Haziran 2011'de ülkeden ayrıldı.
Kurulması için girişimlerde bulunduğu SMDK'nın ilk dönemde başkan yardımcılığını yapan Seyf, SMDK'nın Yüksek Müzakere Kurulu üyeleri arasında bulunuyor.