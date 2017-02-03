03.02.2017 23:52:03

Slovakya: Rusya'ya yapılanlar bize zarar veriyor

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 'Rusya'ya uygulanan yaptırımlar bize zarar veriyor' açıklamasında bulundu...

Ajanslarda yer alan bilgide; Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya'ya uygulanan yaptırımların anlamsız olduğunu ve ülkeye zarar verdiğini belirtti.

Bratislava merkezli Pravda gazetesinin haberine göre, Malta'da düzenlenen gayri resmi AB Zirvesi kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Fico, AB'nin Rusya'ya yaptırımlar konusundaki duruşunu netleştirmesi gerektiğini söyledi.

Fico, "Neden ABD'yi bekliyoruz? Yaptırımlar anlamsız ve bize zarar veriyor ama AB'nin bütünlüğüne karşı çıkmam. Yine de yaptırımlardan yana oy kullanmam" dedi.

Zirvede ABD başkanlığına Donald Trump'ın seçilmesi konusunun da gündeme geldiğini aktaran Fico, "Bu histeriyi anlamıyorum. Avrupa, ABD'nin küçük kardeşi değil ki. (ABD ile) İlişkilere değer vermeliyiz ve seçim vaatlerini yerine getiren başkana (Trump'a) saygı duymalıyız. Bu, AB için bir fırsat" diye konuştu.

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