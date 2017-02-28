28.02.2017 16:21:31

Sloukas'ın sağlık durumu

Sarı-lacivertli basketbolcunun, sol diz menisküs problemi nedeniyle bu hafta içerisinde ameliyat edileceği açıklandı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 27 yaşındaki oyun kurucusu Kostas Sloukas'ın, sol diz menisküs problemi nedeniyle bu hafta içerisinde ameliyat edileceği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Pınar Karşıyaka ile 26 Şubat Pazar günü oynanan müsabakada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyuncumuz Kostas Sloukas'ın detaylı sağlık taramaları yapılmıştır. Yapılan tıbbi değerlendirmelerin sonucunda oyuncumuzun, sol diz menisküs problemi nedeniyle bu hafta içerisinde bir operasyon geçirmesine karar verilmiştir." denildi.

Yunan basketbolcunun, tedavi sürecinin tamamlanması ve idmanlara başlayabilmesi için 4-6 haftalık bir sürenin öngörüldüğü bildirildi.



