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SKB üyeleri Denizli'de toplandı
06.05.2017 12:04:16

SKB üyeleri Denizli'de toplandı

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB), 'Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynakların Kullanımı' konusunu ele almak üzere Denizli'de toplandı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB), 'Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynakların Kullanımı' konusunu ele almak üzere Denizli'de toplandı.

2005 yılında kurulan SKB, 26. olağan meclis toplantısını DenizliÂ´de yaptı. Şehirlerde jeotermal kaynakların kullanımı konulu konferansın da yapıldığı toplantı, Denizli Büyükşehir BelediyesiÂ´nin ev sahipliğinde düzenlendi. SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'la birlikte 64 üye belediyeden yaklaşık 300 davetlinin katıldığı toplantı, kırmızı suyu ile ünlü Pamukkale İlçesinin Karahayıt MahallesiÂ´nde yapıldı. Meclis toplantısında Balıkesir'in Burhaniye, Kocaeli'nin Körfez ve Antalya'nın Gazipaşa belediyelerinin üyelik başvuruları da görüşülüp karar bağlandı. Yeni belediyelerin iştirakiyle SKB'nin üye sayısı 67'ye çıkmış oldu.

SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, meclis toplantısı öncesindeki konuşmasında, Denizli'de hem 26. olağan meclis toplantısını gerçekleştirmek hem de 'sağlıklı kentlerde jeotermal kaynakların kullanımı' konusunu ele almak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Konferans kapsamında jeotermal kaynakların özellikleri, potansiyelleri, sağlıkta, turizmde, enerji ve tarımda jeotermal kullanımı konularında uzmanları dinleme fırsatı bulduklarını söyleyen Başkan Altepe, programın oluşmasında büyük emeği olan Prof. Dr. Ünal Altınbaş'a şükranlarını sundu.

Başkan Altepe, yaptığı konuşmada, SKB olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlere de değindi. SKB olarak en son Mersin'de toplandıklarını ve karbon ayak izi konusunda yapılan çalışmaları masaya yatırdıklarını belirten Başkan Altepe, madde bağımlılığı, şehir sağlık profili eğitimi, üniversite öğrencilerine verilen destekler, karbon salınım envanterinin hesaplanması ve karbon ayak izinin azaltılması ile gönüllü bisiklet turları konularında yapılan faaliyetler konusunda SKB üyelerini bilgilendirdi.

Başkan Altepe, meclis toplantısındaki açıklamasında, birlik üyesi olan yeni belediyeleri tebrik etti. Her üye belediyeyle ayrı bir heyecan duyduklarını, en son Mersin'de 64 olan üye sayısının Denizli toplantısıyla birlikte 67'ye çıkartıldığını vurgulayan Başkan Altepe, "Balıkesir'in Burhaniye, Kocaeli'nin Körfez ve Antalya'nın Gazipaşa belediyelerinin üyelik başvurularını görüşüp bu meclis toplantısında karara bağladık. Kendilerine 'Hoş geldiniz' diyorum. Yeni belediyelerimizle birlikte üye sayımız 67'ye ulaşmış oluyor. Geçtiğimiz meclis toplantılarında da konuşmuş ve birliğin 2020 yılı hedefini 60 belediye olarak belirlemiştik. Yeni üyelerimizle hedefimizi de aşmanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ise konuşmasında, Türkiye'deki termal sağlık turizminin yaşadığı sıkıntılara işaret etti. Ülkede yer altı kaynakları bakımından bölgesel farklılıklar gösteren birbirinden değerli kaynak sularının bulunduğunu ifade eden Altıparmak, başta SKB üyesi belediyeler olmak üzere kamunun bu alanda çekici yatırımlar yapmak durumunda olduğunu kaydetti. SKB yetkililerinden 'termal kaynakların kullanımının yaygınlaştırılması konusunda' tesis ve hizmet anlamında etkin lobicilik yapmalarını isteyen Altıparmak, "Elimizde büyük bir termal güç var. Dünyadaki gelişmelere uygun olarak, kendi insanımız için de hızlı bir şekilde yaşanabilir şehirler oluşturmak zorundayız. Bu konuda en büyük handikap, mevzuat eksikliğidir. SKB etkin bir lobicilik yapacak güce sahip. Mevzuatlar iyileştirilip, hızlı bir şekilde termal kültür oluşturmalıyız" diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da yaptığı konuşmada, hem jeotermal kaynaklar hem de bu kaynakların kullanımı konusunda Denizli'nin Türkiye'ye örnek olduğunu dile getirdi. İl sınırları içerisindeki jeotermal kaynaklarda 30 dereceden 250 dereceye kadar su alınabildiğini kaydeden Zolan, bu kaynakların her birinin içeriğinin farklı olduğunu ifade etti. Pamukkale'de şeffaf su bulunurken Karahayıt'ta kırmızı renkte su alınabildiğini vurgulayan Zolan, "Sarayköy Ovası'nda ise 250 dereceden su alabiliyoruz. Orada Zorlu Enerji ile elektrik üretiyoruz" diye konuştu. Zolan, SKB üyesi belediyelerin temsilcilerini 2000 yıl önce bile şifa dağıtan Karahayıt'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi Toprak Bölümü eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Altınbaş da açılış konuşmalarında söz alarak konferansın içeriği konusunda katılımcılara bilgiler verdi.
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