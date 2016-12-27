27.12.2016 17:02:06

Siyasi partilere üye sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Türkiye'de 95 parti, 12 milyon siyasi parti üyesi var' dedi

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye'de 95 parti, 12 milyon siyasi parti üyesi var" dedi.MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın soru önergesine yazılı cevap veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de 12 milyon siyasi parti üyesi olduğunu açıkladı. MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, TBMM Başkanlığına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesinde 'Siyasi partilere üye kaç vatandaşın bulunduğunu' sordu. Soru önergesine yazılı cevap veren Bozdağ, siyasi partiler siciline kayıtlı 95 partinin bulunduğunu, bu partilere 12 milyon 244 bin 319 vatandaşın üye olduğunu bildirdi.KAYITLAR UYAP ÜZERİNDENBozdağ, yazılı açıklamasında, siyasi partilere kayıtlı üyelerin, siyasi parti genel başkanlıklarınca altı ayda bir Yargıtay Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler Sicil Bürosuna bildirildiğini, bu bildirimin fiziki ortamda gerçekleşmediği, UYAP'a bağlı olarak siyasi partiler programı SİPARWEB üzerinden elektronik ortamda kayıtlarına aktarıldığı belirtti. Bozdağ, "Kişilerin siyasi parti üyelik kayıtlarının ilgili parti ilçe başkanlıkları tarafından yapıldığı, üye kayıt defterleri ilçe başkanlıklarınca tutulmaktadır. Siyasi partilere üye olmak isteyen kişilerin, kanunda ve ilgili parti tüzüğünde gösterilen şartlara ve usullere göre üye olma ve dilediği zaman üyelikten çekilme hakkı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.(Pelin Üzek / İHA)