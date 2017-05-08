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Siyaset akademisini bitirenlere belgeleri verildi
09.05.2017 14:25:59

Siyaset akademisini bitirenlere belgeleri verildi

AK Parti'nin 17. Dönem Siyaset Akademisi 8 haftalık eğitimin ardından sona erdi.

AK Parti'nin 17. Dönem Siyaset Akademisi 8 haftalık eğitimin ardından sona erdi.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkanlığı tarafından düzenlenen 17. Dönem Siyaset Akademisi programı AK Parti Adıyaman İl teşkilatı tarafından gerçekleştirildi. Sekiz hafta süren eğitim programına 211 kişi katıldı. Konusunda uzman siyasetçi, akademisyen, sanatçı, bürokrat olmak üzere 32 kişi tarafından verilen eğitimler sonunda sınav yapıldı. Sınavda başarılı olan il birincilerine sertifikaları geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımı ile sahiplerine verilmişti. Sınavda başarılı olan diğer katılımcıların sertifikaları verildi.

İlk sertifika AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez'e törenle verildi. Dimez'in sertifikasını AK Parti Adıyaman İl Ar-Ge Başkanı Mustafa Alkayış takdim etti. Yapılan çalışmada emeği geçen herkese teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez bu tür çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Adıyaman İl Ar-Ge Başkanı Mustafa Alkayış ise 211 katılımcıya sertifikalarını ulaştıracaklarını belirterek, "Siyaset Akademisi 17. Dönem bir başarıya imza attı. Bu dönem ilk kez uzaktan eğitim programı da icra edildi. İlimizde de icra edilen program ile 8 hafta boyunca konusunda uzman 32 siyasetçi,siyasetçi,akademisyen,sanatçı tarafından katılımcılara dersler verildi. Bu derslerin sonunda Genel Merkezimiz tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar için Başkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından imzalanmış başarı belgeleri sahiplerine ulaştıracağız. İlk sertifikayı İl Başkanımız Abdurrahman Dimez'e takdim ettik. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim " şeklinde konuştu.
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