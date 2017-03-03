03.03.2017 15:25:20

Sivil trafik polisleri denetimlerini sürdürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı hedef planlı trafik denetimleri kapsamında şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarının sivil trafik polisleri tarafından sürekli denetlenmesi uygulaması sürüyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı hedef planlı trafik denetimleri kapsamında şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarının sivil trafik polisleri tarafından sürekli denetlenmesi uygulaması sürüyor.Bu kapsamda Eskişehir'de de, yol kullanıcılarının güvenli bir trafik ortamında seyahat etmelerinin temin edilmesi, düzenli ve güvenli trafik akışının sağlanması, trafik kazalarının daha oluşmadan önlenmesi, şoförler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun yoğun şekilde hissettirilmesi amacıyla denetimler yapıldı. Şehirlerarası, il-ilçe arası ve şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik sivil trafik polisleri tarafından 2017 yılı ilk iki ayında yapılan denetimlerde, 154 toplu taşıma araç şoförü seyahat süresince gözlendi. Cep telefonu ile görüşme yapan, çalışma/dinlenme sürelerine riayet etmeyen, emniyet kemeri kullanmayan/yolcuları emniyet kemeri kullanması hususunda uyarmayan ve diğer kurallara riayet etmeyen 32 araç şoförünün sürücü belgesine ve tescil plakasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun ilgili maddelerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edildi.Sivil trafik polislerinin planlamalar dahilinde şehirlerarası, il-ilçe arası ve şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürüdürleceği bildirildi.