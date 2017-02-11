11.02.2017 09:43:40

Sivil savunma uzmanları ile toplantı

Kırklareli'nde görev yapan sivil savunma uzmanları ile Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muhsin Özer toplantı gerçekleştirdi.

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Kırklareli'nde görev yapan sivil savunma uzmanları ile Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muhsin Özer toplantı gerçekleştirdi.Toplantıya İl Müdürü Muhsin Özer, Afet Yönetim Merkezi Şube Müdürü Cengiz Halit Şen, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Sevgi Ayaz ve Kırklareli Devlet Hastanesi Sivil Savunma Uzmanı Ayşe Noyan katıldı.Toplantıda ilde yürütülen genel sivil savunma işleri ile sivil savunma uzmanları ile ortak olarak yapılan işler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca yapılacak faaliyetlerde karşılıklı iletişim kurulması, düzenlenecek olan tatbikat,eğitim gibi çalışmalara sivil savunma uzmanlarının da davet edilmesi konusunda görüş birliği oluştu.İl Müdürü Özer, sivil savunma uzmanlarının tecrübelerinden yararlanmak istedikleri için böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyerek bu toplantıların devamının gelmesinden memnun olacağını belirtti.