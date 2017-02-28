28.02.2017 14:41:10

Sivil ekipler denetleyecek

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde dilencilik yapanlara karşı sivil bir ekip kurarak özellikle hafta sonu denetimlerini sıklaştırdı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde dilencilik yapanlara karşı sivil bir ekip kurarak özellikle hafta sonu denetimlerini sıklaştırdı.Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilerde caydırıcılığı artırmak amacıyla yeni bir ekip kurdu. Özellikle hafta sonlarında artan dilencilik olaylarına karşı caydırıcılığı artırmak ve etkili denetimi sağlamak amacıyla kurulan sivil giyimli zabıta ekipler denetimlerini artırdı. Dilencilik yapanlara müdahale eden ekipler, üzerlerinden çıkan paralara da el koyarak yasal işlem yapmaya devam ediyor.