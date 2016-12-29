29.12.2016 10:37:08

Siverek'ten Halep'e insani yardımlar sürüyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Halep için başlatılan yardım seferberliğinde bir tır insani yardım malzemesi de Hayrat İnsani Yardım Derneği'nden geldi.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Halep için başlatılan yardım seferberliğinde bir tır insani yardım malzemesi de Hayrat İnsani Yardım Derneği'nden geldi.Suriye'deki iç savaş nedeniyle şiddetli çatışmaların yaşandığı Halep kentinden güvenli bölgelere sevk edilen sivillerin ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi vermesiyle birlikte Türkiye genelinde 'Halep için harekete geç' sloganıyla kampanya başlatan Hayrat İnsani Yardım Derneğinin 913'üncü yardım tırı Siverek'ten yola çıktı.Dernek üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende açıklama yapan Hayrat İnsani Yardım Derneği Siverek Temsilcisi İbrahim Halil Yılmaz, yüzlerce masum insanın ağır bombardıman altında can verdiğini ve Halep'in ölü bir şehir haline geldiğini söyledi. Yılmaz, "Hayrat İnsan Yardım Derneği olarak biz inancımız gereği başkaları için değil, Allah rızası için bu işlere girişmiş bulunuyoruz. Şu an büyük bir insanlık dramının yaşandığı Halep kentinden göçen mazlumlar için bu sıkıntılı ortamda kardeşlerimizin acısını bir nebze olsun hafifletmek adına Halep için harekete geç diyerek bir kampanya başlattık. Bu kapsamda Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak son iki hafta içerisinde 640 tır yardım sevkıyatı yapma kararı aldık ve bu tırları peyderpey gönderiyoruz. Suriye'deki olaylar baş gösterdiğinden beri 912 tır gönderdik ve bugün Siverek Hayrat İlim ve Kültür ile Hayrat Yardım Derneği olarak 913'üncü tırımızı göndermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu suskunluk ortamında bütün insanlarımızın ayağı kalkmış ve Suriyeli kardeşlerimiz için canı gönülden çalışıyor. Başta Siverekli kardeşlerim olmak üzere yardım gönderen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Dernek gönüllüsü Mustafa Öncül'ün yaptığı duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan tır Siverek'ten Suriye'ye doğru yola çıktı.