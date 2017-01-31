31.01.2017 18:28:29

Siverek'te kaza: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Siverek - Hilvan karayolu 14. kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 21 HC 692 plakalı araç, kar nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Meydana gelen kazada Resul Alkan ile Hasan Yakar yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.