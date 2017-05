10.05.2017 17:30:41

Siverek'te açılış ve temel atma töreni

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapımı tamamlanan spor kompleksinin açılışı yapılırken, kültür merkezinin temel atma töreni yapıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapımı tamamlanan spor kompleksinin açılışı yapılırken, kültür merkezinin temel atma töreni yapıldı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Siverek Belediyesince sürdürülen hizmetler kapsamında Yenişehir Mahallesinde yapımı tamamlanan spor kompleksinin açılışı yapıldı.Açılışta 20 aydır başkanlık görevini yürüttüğünü hatırlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Her şeyi 20 ay içerisinde bitireceğim diye bir taahhüdüm yok ama he gün, her hafta, her ay, her yıl çalışma anlayışım var, bu anlayışım Siverekliler tarafından desteklendiği sürece Siverek'in sorunları bir bir biter, Belediyecilikte de eserimiz orada bunu Şanlıurfa biliyor, tarihini bilen inancına saygılı, geleceği okuyan dimdik durabilen bir gençliği çalışmalarımızla projelerimizle yaklaşımımızla göstereceğiz, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi. Yapılan açılış konuşmalarının ardından spor kompleksinin açılış kurdelesi kesildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Nihat Çiftçi ve Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz futbol sahasında oynayan geçlere penaltı atışı yaptı. Gençlerle bir süre sohbet eden başkanlar, hatıra fotoğrafı çektirdi. Açılışın ardından Siverek Belediyesi tarafından yer temini yapılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan Kültür Merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma töreninde konuşan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz kültür merkezine tahsis edilen arazinin çok değerli olduğunu belirterek, "Siverek'e yakışır bir kültür merkezinin böyle değerli bir arazide yapılması en tabi olanıydı. Kültür merkezi Siverek için bir elzem. Çünkü Siverek ulusal ve uluslar arası üne sahip bir çok düşünürün, şairin, yazarın, çizerin, siyasetçinin ve düşünce üreten insanların, ilim-bilim üreten insanların yaşadığı bir yer. Siverek Yılmaz Güneylerin, Şivan Perver'lerin, Mehmet Uzun'ların, Zübeyir Yetik'lerin, Yılmaz Karakoyunlu'nun doğup büyüdüğü dolayısıyla yaşadığı topraklardır. İnşallah bu üne sahip kişilerin bundan sonra da çokça yetişeceği bir merkezimizin temelini atmış oluyoruz. Bu nedenle merkezi çok önemsiyorum" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, temeli atılan kültür merkezinin öneminden bahsederek, Siverek'te Kaymakamlık işbirliğiyle iki katlı bir halk kütüphanesi yapılacağı müjdesini verdi.Konuşmalarının ardından temel atma törenine geçildi. Düzenlenen programlara Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ın yanı sıra Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik, Meclis Üyeleri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.