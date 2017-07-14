14.07.2017 14:13:22

Sivasspor Vitali Djakov'u kadrosuna kattı

Sivasspor, defans oyuncusu Vitali Djakov ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Dinamo Moskova forması giyen 28 yaşındaki stoper Vitali Djakov ile anlaştı. Başkanvekili Erdal Sarılar'ın ofisinde düzenlenen imza töreninde tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Başka Mecnun Otyakmaz da hazır bulundu.



Rusya'nın Krasnodar kentinden dünyaya gelen 28 yaşındaki Vitali Djakov, Kuban Krasnodar takımında futbola başladı. Ardından Lokomotiv Moskova II, Sochi-04, Gubkin, Lokomotiv-Kazanka Moskova, Rostov, Tom Tomsk takımlarının formasını giyen Rus stoper, son olarak Dinamo Moskova'da oynadı. Kariyerinde 139 maça çıkan Djakov, 17 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, çeşitli kategorilerde Rusya Milli Takımı'nın formasını da 6 kez terletti.



Sivasspor, transfer döneminde daha önce Elazığspor'dan Hakan Bilgiç, Monaco'dan Elderson Echiejile ve Everton'dan Arouna Kone'yi renklerine bağlamıştı.