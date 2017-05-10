10.05.2017 20:35:01

Sivasspor, Sevgi Evleri'nde kalan çocukları sevindirdi

Kulüp tesislerine getirilen ve oyuncuların bir süre futbol oynadığı çocuklara, 5 akülü araba hediye edildi - Teknik direktör Aybaba:'Hepsi bizim evladımız, onlar da mutlu olsunlar. Sivasspor'un bu tür etkinlikleri artarak devam edecek'

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un yönetici ve futbolcuları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar ile bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takım otobüsü, Sevgi Evleri'ne giderek burada bulunan 7-12 yaş arasındaki erkek çocukları kulüp tesislerine getirdi. Çocuklar, tesislerde Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, futbolcular ve teknik heyet ile bir araya geldi. Çocuklarla tek tek ilgilenen futbolcular, onlara tişört ve top hediye etti. Programda ayrıca, çocuklara kulüp tarafından 5 akülü araba armağan edildi. Bazı futbolcular ise bir süre çocuklarla top oynayarak vakit geçirdi.

Teknik direktör Samet Aybaba, burada yaptığı açıklamada, geride kalan hafta 3-0 kazandıkları Bandırmaspor karşılaşmasına futbolcuların Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla çıktığını anımsattı. Çocukların takıma şans getirdiğini belirten Aybaba, "Biz de çocukları tesislere getirelim ve hediyeler verelim, onları ağabeyleri ile tanıştıralım istedik. Akülü araba aldık, toplarını imzaladık. Hepsi bizim evladımız, onlar da mutlu olsunlar. Sivasspor'un bu tür etkinlikleri artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Programda, Sivasspor Kulübünün başkan vekili Erdal Sarılar ile asbaşkan Faruk Taşseten de yer aldı.