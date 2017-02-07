07.02.2017 17:51:17

Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman fitness salonunda yapılan çalışmayla başladı. Daha sonra sahada pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip ardından taktik programların yer aldığı çalışmalarla idmana devam etti. Antrenman son bölümünde ise gruplar halinde yapılan şut, kanatlardan orta ve gol çalışmasının ardından antrenman tamamlandı.Sivasspor, yarın saat 13.00'de basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.