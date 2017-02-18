18.02.2017 12:08:52

Sivasspor kafilesi Denizli'ye gitti

TFF 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadele için Denizli'ye gitti.

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TFF 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadele için Denizli'ye gitti.20 Şubat Pazartesi günü saat 18.30'da deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Sivasspor, 21 kişilik kamp kadrosu ile Denizli'ye gitti. Sabah saatlerinde kulüp tesislerinden ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Demirağ Havaalanı'ndan sabah 10.00 uçağı ile İzmir'e hareket etti.Sivasspor, İzmir'e indikten sonra takım otobüsü ile Denizli'ye geçecek ve saat 18.30'da antrenman yaparak maçın hazırlıklarına devam edecek.Sivasspor'un Denizlispor maç kafilesinde şu isimler yer alıyor:"Ali Şaşal Vural, Tolgahan Acar, Ziya Erdal, John Boye, Dejan Kelhar, Hasan Hatipoğlu, İbrahim Öztürk, Ahmet Cebe, Rıdvan Şimşek, Ümit Karaal, Gökhan Süzen, Adem Koçak, Hakan Arslan, Galip Güzel, Yiğit İncedemir, Emre Kılınç, Burhan Eşer, Leandro Barrios, Kerim Avcı, Theofanis Gekas ve Ergin Keleş"