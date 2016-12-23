23.12.2016 11:31:43

Sivasspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Sivasspor, ligde yarın sahasında Adana Demirspor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

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Sivasspor, ligde yarın sahasında Adana Demirspor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.Ligde son 4 maçtır sahasında Eskişehirspor'u 2-0, Göztepe'yi 3-0 deplasmanda ise Giresunspor'u 2-1 ve Bandırmaspor'u 1-0'la geçerek 12 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Sivasspor galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde ligde çıktığı son 10 maçta sadece 1 kez mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip bu sürede 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sivasspor topladığı 27 puanla ligde 2. sırada yer alıyor.Sivasspor ile Adana Demirspor arasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.