16.02.2017 17:52:45

Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

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TFF 1. Lig'in 21. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla birlikte yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Ardından koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip taktik çalışmaların yer aldığı programı uyguladıktan sonra son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.Futbolculardan Adem Koçak, Ümit Karaal ve İbrahim Öztürk ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.