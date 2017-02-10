10.02.2017 12:59:37

Sivasspor'dan şehit ailesine ziyaret

TFF 1.Lig ekiplerinden Sivasspor'da futbolcular ve teknik heyet geçen yıl Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Özel Harekat Polisi Ömer Güney'in ailesini şehadetinin birinci yıl dönümünde ziyaret etti.

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TFF 1.Lig ekiplerinden Sivasspor'da futbolcular ve teknik heyet geçen yıl Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Özel Harekat Polisi Ömer Güney'in ailesini şehadetinin birinci yıl dönümünde ziyaret etti.Şehit Ömer Güney'in baba ocağında gerçekleştirilen ziyarette Sivasspor As Başkanı Faruk Taşseten, Teknik Direktör Mesut Bakkal, Yardımcı Antrenör Muharrem Canlı, Sivasspor Takım Kaptanı Adem Koçak, futbolculardan Ziya Erdal, Burhan Eşer, Ahmet Cebe, Ergin Keleş, Hakan Arslan ve Emre Kılınç yer aldı.Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunurken Şehit Ömer Güney ile diğer şehitler için dua edildi. Duanın ardından şehit babası Sami Güney ile bir süre görüşen Teknik Direktör Mesut Bakkal, şehide Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu benim 2 ya da 3'üncü şehit evine katılışım, ama hep aynı duyguları yaşıyorum. Gönül ister ki; şehit olmadan bu işler çözülsün ama takdir Allah'ın. Çok zor bir durum. Allah size sabırlar versin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerin son bulması hepimizin isteği. Biz de oyuncularımla birlikte sizin acınızı paylaşmaya destek vermeye geldik." dedi.Şehit babası Sami Güney ise Ömer Güney'in bir yıl önce şehit düştüğünü belirterek, "Zaman her şeyin ilacı. Ömer'imiz en güzel şekilde gitti." diye konuştu.