07.05.2017 18:47:01

Sivasspor'da galibiyet sevinci

Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz: - 'Bir iki şutun haricinde pozisyon vermeden, net bir galibiyet aldık. Karşılaşmaya çok hızlı başladık, hemen ilk dakikalarda golü bulunca bir rahatlık oldu'

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Bandırmaspor karşısında 3-0 kazandıkları maçta erken buldukları golün kendilerini rahat bir galibiyete taşıdığını söyledi.

Otyakmaz, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, farklı bir skorla ve rakibe pozisyon vermeden 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Bandırmaspor'un son haftaların gözde takımlarından olduğunu aktaran Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bir iki şutun haricinde pozisyon vermeden, net bir galibiyet aldık. Karşılaşmaya çok hızlı başladık, hemen ilk dakikalarda golü bulunca bir rahatlık oldu. Rakip 10 kişi kalana kadar da net bir pozisyon bulamadı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonrada klasımız ortaya çıktı. Pek pozisyon vermeden, net bir galibiyetle maçı aldık. Son haftalarda da Bandırmaspor'un bir yükselişi vardı. Aslında iyi mücadele ettiler. Bundan sonraki maçlarında sanki arzu ettikleri puanı alıp ligde kalabilecekler gibi geliyor. Taraftarımızı, takımımızı ve tüm şehrimizi tebrik ediyorum. Tribünlerde coşkulu, maçı isteyen ve takıma katkıda bulunan bir taraftar kitlesi vardı. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum."





- Gekas'ın sakatlığı





Uzun bir sakatlık döneminden çıkan forvet Theofanis Gekas'ın, Bandırmaspor karşılaşmasında kısa süreli de olsa forma şansı bulduğunu aktaran Otyakmaz, "Ülkesine gitti ve iyi bir tedavi süreci geçirdi. Güçlü de bir fiziği var. Bu maçta 10 dakikalık bir şans bulabildi. Bakalım bundan sonra da şartlar uygun olursa yani burada oynayacağımız Malatyaspor maçı şampiyon olacağımız karşılaşma olursa, ona güzel bir uğurlama yaparız." değerlendirmesinde bulundu.





