25.07.2017 10:16:48

Sivasspor, Abant'ta stres attı

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesinde sürdüren Sivasspor'da futbolcular doğal güzelliğiyle misafirlerini kendisine hayran bırakan Abant Gölü'ne giderek stres attı.

Yoğun antrenman programlarından uzaklaşmak ve stres atmak için futbolcular Abant Gölü'nü gezdi. Gezide Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik heyet ve kulüp çalışanları da yer aldı. Futbolcuların bazıları atlara, bazıları ise faytona binerek göl çevresinde tur attı. Kırmızı-beyazlı ekip yemek yedikten sonra göl etrafında yürüyüş yaptı ve geziyi tamamladı.