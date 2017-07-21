21.07.2017 09:15:11

Sivasspor'a İsveçli stoper

Sivasspor, 31 yaşındaki İsveçli stoper Mattias Bjarsmyr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor, transfer çalışmaları kapsamında İsveç'in Göteborg takımında forma giyen İsveçli defans oyuncusu Mattias Bjarsmyr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 3 Ocak 1986'da İsveç'in Hestra kentinde dünyaya gelen tecrübeli futbolcu Husqvarna takımında futbola başladı. Ardından Göteborg'a transfer oldu. Daha sonra Rosenborg ve Panathinaikos'a takımlarına transfer olan Bjarsmyr 2012 yılından beri Göteborg forması giyiyordu. Kariyerinde 286 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu 9 gol ve 9'da asist yaptı.