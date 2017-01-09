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Sivas'taki FETÖ/PDY davasında tanıklar dinlendi
09.01.2017 23:16:45

Sivas'taki FETÖ/PDY davasında tanıklar dinlendi

Sivas'ta FETÖ/PDY davasında aralarında doktor ve akademisyenlerin bulunduğu 7'si tutuklu 18 kişinin yargılanmasına devam edildi. Dosya kapsamında firari 3 sanığın yakalanması için çalışmalar devam ederken, 12 saat süren ikinci duruşmada 14 tanık dinlendi.

Sivas'ta FETÖ/PDY davasında aralarında doktor ve akademisyenlerin bulunduğu 7'si tutuklu 18 kişinin yargılanmasına devam edildi. Dosya kapsamında firari 3 sanığın yakalanması için çalışmalar devam ederken, 12 saat süren ikinci duruşmada 14 tanık dinlendi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında doktor ve akademisyenlerden oluşan 10'u tutuklu 18 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sivas 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması başlanan sanıklardan 3'ü ilk duruşmada tahliye edildi. Davanın ikinci duruşması ise bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ümit Erkan V., Sefa G., Ahmet Ali K., Ömer C., Fikret Ö., Erol P., Durmuş T. ile tutuksuz sanıklar Adnan G., Ali Feyzullah Ş., Ferruh B., Yıldırım T., Selim Y., İsmail Önder U. ve Alparslan B. ile sanık avukatları katıldı. Dosya kapsamındaki firari 3 sanığın yakalanması için çalışmalar devam ederken, ikinci duruşmada 14 tanık dinlendi.

"17-25 Aralıktan sonra sohbet yapılmadı"

Tanıklardan Aile Hekimi Muhammed Baki Vatankulu, Sivas'ın eski 'doktorlar imamı' Ferda T. tarafından sohbetlere çağrıldığını ve dini hassasiyetleri nedeniyle bu sohbetlere katıldığını belirterek, bu sohbetlere kendisiyle birlikte uzman ve pratisyen doktorların da eşlik ettiğini ancak 17-25 Aralık sürecinden sonra sohbet yapılmadığını söyledi.

Tanıklardan Numune Hastanesi Sağlık Otelciliği Müdürü Muhammed Zahit Kaya ise, tutuklu sanıklardan Prof. Dr. Ömer C.'nin cemaatin rektör adayı olduğunu, bu durumun akademisyen, doktor ve kamuoyu tarafından da bilindiğini dile getirdi.

Tanık olarak dinlenen İl Sağlık Müdürü Adil Kaya da, tutuklu sanık Prof. Dr. Ömer C.'nin cemaat tarafından rektör adayı olarak desteklendiğini ifade ederek, tutuklu sanıklardan Numune Hastanesi eski Başhekimi Fikret Ö.'nün de cemaat ile yakın olduğunu söyledi.

"Sohbetlere katıldım"

Tanıklardan Halk Sağlığı Müdürü Uzman Doktor Levent Sağlam, 2009 öncesi kendisinin de 8-9 kez sohbetlere katıldığını belirterek, tutuklu ve tutuksuz sanıkların cemaatle bağlantısının olduğunu bildiğini ancak örgüt mensubu olup olmadıklarını bilmediğini ifade etti.

"ByLock'tan terör faaliyetleri içeren mesajlar gönderilmiyordu"

Cumhuriyet Üniversitesinden ihraç edilen ve etkin pişmanlık yasasından faydalanan tanıklardan Prof. Dr. Şeref B., tutuklu ve tutuksuz sanıkların birçoğunun 2000'li yıllarda sohbetlere katıldığını belirterek, "17-25 Aralık sürecinden sonra ismini Hasan olarak bildiğim ancak daha sonra isminin Ali Akpınar olduğunu öğrendiğim kişi tarafından telefonlarımıza ByLock yükleniyordu. Ama ByLock ile bize sohbetin nerede yapılacağını ve içeriğini özetleyen mesajlar geliyordu. Bu program aracılığıyla bize terör faaliyetleri içeren bir mesaj gönderilmiyordu. Ben programda kod adı olarak 'Kutay'ı kullanıyordum, buradaki tutuklu sanıklardan birkaç kişiye de bu programın yükleneceği söyleniyordu" dedi.

Tanıklardan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da, tutuklu sanıklardan Sefa G., Durmuş T., Ömer C. ile tutuksuz sanıklar İsmail Önder U. ve Salim Y.'nin cemaate yakın akademisyen ve doktorlardan olduğunu belirterek, "Adnan G.'nin de cemaatin adayı olduğunu düşündüğüm rektör adayı Ömer C.'yi desteklediği için cemaate yakın olduğunu düşünüyorum. Ben 2002'den beri öğretim olarak üniversitedeyim. İlahiyatçı olmam nedeniyle kimin cemaatlerle ilişkisi olduğunu bilirim. Zaten kimse gizlemiyordu, hatta birçok kişi özellikle cemaate yakın olmakla uğraşırdı. Herkes kendi kurumundakileri bilir. O zaman yasaklı değildi. Herkes kimin neye mensup olduğunu bilirdi. Sefa G. ile de 2009 ya da 2010 yılında Elazığ'da toplantıya gittik. Öncesinde ve sonrasında görüşmedik ama Elazığ'da aynı odada kaldık. Cemaatle bağlantısı olup olmadığını sorduğumda öğrencilik zamanında Fetullah Gülen'in cemaatinin kendisine yardımcı olduğunu söylemişti" dedi.

Bunun üzerine tutuklu sanık Sefa G. söz alarak, "Ben cemaatçi olsam zaten söylemezdim. Çocuklarım iyi bir eğitim alsınlar diye onların okullarına gönderdiğimi söylemiştim. Ancak bu şekilde yorumlanmış. Benim cemaat lehine bir cümlem bile olmamıştır" dedi.

12 saat süren duruşmanın ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davada ismi geçen tanıkların dinlenmeleri ve sanıkların ByLock raporlarının Cumhuriyet Savcılığından istenmesi için duruşmayı 7 Mart tarihine erteledi.
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