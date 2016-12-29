29.12.2016 07:12:52

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 34 kişinin yaralandığı belirtildi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.

Kars-Ankara seferini yapan Ergün Gökçe (52) yönetimindeki 06 NT 902 plakalı otobüs, Sivas-Yozgat karayolunun Yıldızeli ilçesi Kavak köyü yakınında buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 34 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yıldızeli ve Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.

Bazı yolcular, otobüsün şiddetli rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak devrildiğini ifade etti.

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