11.05.2017 13:28:18
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Ulu Cami'de öğle namazı öncesi vakıf kuranlar için Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlit programına Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve vatandaşlar katıldı.
Mevlit şekeri, gül suyu ikram edilen programda vakıf kuranlar için dua edildi.
Sivas'ta vakıf kuranlar için Mevlit okutuldu
Sivas'ta Vakıflar Haftası dolayısıyla vakıf kuranlar için Mevlid-i Şerif okutuldu.Sivas'ta Vakıflar Haftası dolayısıyla vakıf kuranlar için Mevlid-i Şerif okutuldu.
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Ulu Cami'de öğle namazı öncesi vakıf kuranlar için Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlit programına Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve vatandaşlar katıldı.
Mevlit şekeri, gül suyu ikram edilen programda vakıf kuranlar için dua edildi.