11.05.2017 13:28:18

Sivas'ta vakıf kuranlar için Mevlit okutuldu

Sivas'ta Vakıflar Haftası dolayısıyla vakıf kuranlar için Mevlid-i Şerif okutuldu.

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Sivas'ta Vakıflar Haftası dolayısıyla vakıf kuranlar için Mevlid-i Şerif okutuldu.Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Ulu Cami'de öğle namazı öncesi vakıf kuranlar için Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlit programına Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve vatandaşlar katıldı.Mevlit şekeri, gül suyu ikram edilen programda vakıf kuranlar için dua edildi.