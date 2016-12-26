26.12.2016 17:48:24

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 172 adet ecstasy hap ile 1,70 gram esrar maddesi ele geçirdi.

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Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 172 adet ecstasy hap ile 1,70 gram esrar maddesi ele geçirdi.Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda İstanbul'dan Sivas'a uyuşturucu ticareti ve temini yapmak isteyen M.Y. ve H.M. gözaltına alındı.Şüpheliler üzerinde yapılan aramada 172 adet ecstasy hap, 1,70 gram esrar maddesi ve bir adet sahte ehliyet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının adliyeye sevk edilecek.