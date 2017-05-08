08.05.2017 17:09:06

Sivas'ta trafikte sivil radar dönemi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla trafikte denetimi sağlayan radar araçları resmi görünümden sivil görünüme dönüştürüldü.

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla trafikte denetimi sağlayan radar araçları resmi görünümden sivil görünüme dönüştürüldü.Kentte trafik sorunlarını çözmek ve kazaların önüne geçmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ortak bir çalışmaya imza attı. Trafikte denetim sağlayan radar araçları resmi görünümden sivil görünüme döndü.Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz yaptığı açıklamada, "Daha önce ilimizdeki radar araçlarını görüyordunuz radar araçlarımız resmi araçlarımızdı. Hız kontrolü yapıyorduk. Fakat bundan sonra radar araçlarımızı sivil araç olarak yeniden dizayn ettik. Belediyemizle ortak hareket ediyoruz. Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Kaynar Bey ile birlikte onların yardımlarıyla Sivas ilindeki ana caddeler olmak üzere bütün caddelere radar levhaları koyduk. Burada bizim maksadımız ceza yazmak değil zaten böyle bir maksadımız olsaydı yollara radar levhası koyup basın açıklaması yapmazdık. Bizim maksadımız kazalar olmasın insanlar ölmesin diye almış olduğumuz bir tedbirdir. Halkımıza da buradan sizin aracılığınız ile duyurmak isteriz" dedi.Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Kaynar ise, "Emniyet Müdürlüğümüz trafik ekipleri ile beraber şehir merkezinde ki trafiğin daha yaşanılabilir hale gelmesi adına emniyet müdürlüğümüz de ki ekipler ve zabıta trafik ekiplerimiz bir organizasyonun içerisinde trafik levhalarının şehir merkezinde yerleştirilmesi hususunda bir çalışma içerisine girdik. Şehirde yaşamının bir kuralı vardır bu kuralın disipline edilmesi adına emniyetteki trafik şu be müdürlüğümüz ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz" şeklinde konuştu.