28.02.2017 17:29:45

Sivas'ta tarihi eser operasyonu

Sivas'ta tarihi eser operasyonunda 63 adet sikke ve 1 testi ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

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Sivas'ta tarihi eser operasyonunda 63 adet sikke ve 1 testi ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün gece, birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirlediği Adana ve Kütahya plakalı iki otomobil durdurdu. Kütahya plakalı araçta yapılan aramada 63 adet çeşitli dönemlere ait sikke ile 1 tarihi testi ele geçirildi. Adana plakalı araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve mermi ele geçirildi. Her iki araçta bulunan K.S., Y.Ç, R.S., S.S., ve H.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.