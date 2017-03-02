02.03.2017 22:06:16

Sivas'ta PKK-KCK operasyonu

Sivas'da terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütü ile bağlantısı olduğu düşünülen 4 kişi gözaltına alındı.

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Sivas'da terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütü ile bağlantısı olduğu düşünülen 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri akşam saatlerinde Yüceyurt Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi. Özel harekat polisleri tarafından desteklenen operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaparak örgüte eleman kazandırmak için Sivas'a geldikleri tahmin edilen 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında sivillerin ve araçların operasyon bölgesine girişlerine izin verilmedi. Zanlıların polis sorgulamaları sürüyor.