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Sivas'ta muhtarlar toplantısının beşincisi gerçekleştirildi
11.02.2017 08:35:35

Sivas'ta muhtarlar toplantısının beşincisi gerçekleştirildi

Sivas Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelere bağlı köy muhtarlarının sorunlarının dinlenmesi amacıyla düzenlenen muhtarlar toplantısının beşincisi gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelere bağlı köy muhtarlarının sorunlarının dinlenmesi amacıyla düzenlenen muhtarlar toplantısının beşincisi gerçekleştirildi.

Sıcak Çermik Kaplıcalarında bir termal otelde düzenlenen toplantıya Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Emniyet Müdürü Turan Aksoy, kaymakamlar, bölge, il ve daire müdürleri, meclis üyeleri ile Şarkışla ve Altınyayla muhtarları katıldı.

Program Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişikler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Sivas Yatırımları' adlı tanıtım filminin izlenmesi ile başladı. Programda konuşan Vali Davut Gül daha önce Şarkışla'da görev yaptığını hatırlatarak, bu nedenle bölgenin sorunlarını iyi bildiğini söyledi.

Halkın hizmetin en iyisine layık olduğunu söyleyen Gül, "Türkiye Cumhuriyetinde, Sivas'ta güzel şeyler oluyor. Karamsar olmaya gerek yok. 5 sene önce, 10 sene önce, 20 sene önce bugün anlattıklarımızı hayal edemezdik. Daha iyisi olacak. Nasıl olacak? Daha çok çalışarak, birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza ederek, birbirimizi daha çok severek. Türkiye son 3 yılda 3 tane darbe girişimi ile karşı karşıya geldi. Buna rağmen istikrarını muhafaza eden, etrafımızda ki ateş çemberine rağmen istikrarını korudu. Her geçen gün büyüyen ve seçimlerini demokratik şekilde yapan, tercihlerini hür iradesi ile yansıtan bölgesinde parmakla gösterilen bir ülkeyiz." şeklinde konuştu.

Muhtarların talep ve sorunlarının dinlenmesinin ardından karşılıklı fikir alışverişiyle bulunulurken, toplantı muhtarlara katılım belgesi verilmesi ile son buldu.

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