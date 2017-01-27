27.01.2017 18:32:32

Sivas'ta karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Sivas Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri zorlu şartlar altında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Sivas Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri zorlu şartlar altında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Sivas ve çevresinde soğuk hava ile beraber etkili olan şiddetli tipi, günlük yaşamı ve şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri karayolunda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar ve esintilerden kaynaklanan yol kapanmalarına karşı Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ekipleri yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Zor şartlar altında karla mücadele eden karayolları ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren yolları açarak sürücülerin daha rahat kullanabilmelerini sağlıyor.Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 bin 441 kilometre yol ağı ve 24 ayrı geçit ile kritik kesimlerinde karla mücadele çalışmaları yürütülüyor. Tipi nedeniyle zaman zaman kapanan Kızıldağ, Geminbeli, Yağdonduran, Çamlıbel, Yaraşbeli, Abdalboğan ve Karasar geçitlerinde de çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.