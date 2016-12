30.12.2016 21:22:56

Sivas'ta FETÖ/PDY davasında 3 tahliye

Sivas'ta FETÖ/PDY davasında aralarında doktor ve akademisyenlerin bulunduğu 10'u tutuklu 18 kişinin yargılanmasına devam edildi. Davanın ilk duruşmasında 3 kişi tahliye edildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Sivas'ta FETÖ/PDY davasında aralarında doktor ve akademisyenlerin bulunduğu 10'u tutuklu 18 kişinin yargılanmasına devam edildi. Davanın ilk duruşmasında 3 kişi tahliye edildi.Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında doktor ve akademisyenlerden oluşan 10'u tutuklu, 18 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına Sivas 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Salı günü başladı. Çarşamba günü ara verilen davaya bugün de devam edildi. Saat 10.00'da başlayan duruşmaya tutuklu sanıklar Ümit Erkan V., Adnan G., Sefa G., Ahmet Ali K., Ömer C., Fikret Ö., Ali Feyzullah Ş., Ferruh B., Erol P., Durmuş T. ve tutuksuz sanıklar Yıldırım T., Selim Y., İsmail Önder U. ile Alparslan B. katıldı. Doktorlar imamı Ferda T. ise Bolu'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya dahil oldu.'Doktorlar İmamı' tutuksuz sanık Ferda T., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak bu davaların önünü açmaya hedeflediğini söyledi. Doktorlar imamı olduğu dönemde 'Ferit' takma adını kullandığı iddia edilen Ferda T.,"Ben 'Ferit' ismini gizlik amacıyla kullanmadım. Benim ismimin Ferda olduğunu Sivas'ta herkes bilir. Samsun'dan Sivas'a 2006 yılında il imamına bağlı olarak geldim. Moritanya, Gürcistan, Bosna Hersek gibi ülkelere cemaatin düzenlediği gezilere gittim. Ben doktorlar imamı olarak görev yaptığım sürece bazılarıyla dini konularda, bazılarıyla ekonomik konularda, bazılarıyla da yukarıdan gelen emirler doğrultusunda görüştüm. Akademisyenler İmamı Veysel Tıkaç ile sürekli temas halindeydim. Akademik kadrolar konusunda görüşürdük" dedi."17-25 Aralık'tan sonra cemaatle ilişkimi kestim"17-25 Aralık'tan önce cemaat adına faaliyet yürüttüğünü söyleyen Ferda T.,"Bu tarihten sonra cemaatle olan tüm faaliyetlerimi kestim. Ben ve doktor arkadaşlarımla tamamen dini duygularımızla harekat ettik. Hastaneleri dini sohbetler için ziyaret ediyordum. Himmet, burs, kurban gibi faaliyetleri ben yürütüyordum. Sohbetlerde telefonların gizlilik amacıyla kapatılmasına gerek yoktu. Dini sohbetler yapılıyordu. Huzur için bazen kapatılmasını istemişimdir. Mütevelli heyeti toplantılarında yukarıdan bilgi geldiği zaman telefonları kapatırdık" diye konuştu.Mahkeme heyetinin sorusu üzerine kimlerin 1 dolar taşıdığını anlatan Ferda T, "Ben kimseye 1 dolar vermedim. Bende de yoktu. Ama 1 dolar taşıyanların karı-koca cemaatin içinde olduklarını biliyorum" şeklinde konuştu.Sağlık taraması için gidilen yurt dışı gezilerine götürülen doktorlardan para topladıklarını söyleyen Ferda T.,"O paraları da himmet adı altında, ülkenin abisine teslim ederdik" dedi."Cemaat akademik hayatımla oynadı"Cemaatten ayrıldıktan sonra akademik hayatıyla oynandığını söyleyen Ferda T., "Cemaatten ayrıldıktan sonra üzerime çok geldiler. Akademik hayatımla oynadılar. Cemaat öteki yüzünü gösterdi. 17-25 Aralık'ta 'bizim siyasetle işimiz yok' diyen yapı, siyasete girip yönlendirme yapınca çok şaşırdım. Ve cemaatten soğudum. Bolu'ya atandıktan sonra cemaat ile olan bağlantılarımı tamamen kopardım. Gemi yanlış yöne gidince bende itirafçı oldum" ifadelerini kullandı.ByLock ile ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Ferda T.,"Hiç kullanmadım. Örgütün gizli bir haberleşme programı kullandığını biliyordum ama onun ByLock olduğunu haberler vasıtasıyla öğrendim. ByLock'u gizli yapılanma içerisindeki gölge imamları kullanırlardı. Ben doktorlar imamı olarak görev alsam da gizlilik sağlanması gereken bir durumda değildim. Bizim toplantılarımız halka açıktı" dedi.3 kişi adli kontrol şartıyla tahliye edildi9 saat süren duruşmanın ardından mahkeme heyeti tutuklu bulunan sanıklardan, Ümit Erkan V., Sefa G., Ahmet Ali K., Ömer C., Fikret Ö., Erol P. ve Durmuş T.'nin tutukluluk hallerinin devamına Adnan G., Ali Feyzullah Ş., Ferruh B.,'nin adli kontrol ve haftada iki gün imza atma yükümlülüğünü yerine getirme şartıyla yurt dışı çıkış yasağı konulmak suretiyle tahliyelerine karar verdi.Heyet davada isimleri geçen tanıkların dinlenilmeleri, sanıkların ByLock raporları ve Bank Asya hesaplarının incelenmesi, Zaman ve Sızıntı Dergisi aboneliklerinin araştırılması için duruşmayı 9 Ocak 2017 tarihine erteledi.Soruşturma kapsamında hakkında dava açılan firari sanıklar H.D, V.T. ve R.B'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.