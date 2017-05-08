08.05.2017 15:40:20

Sivas'ta FETÖ'nün mahrem imamları adliyeye sevk edildi

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan emniyetten sorumlu oldukları belirtilen 11 mahrem imamı adliyeye sevk edildi.

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Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan emniyetten sorumlu oldukları belirtilen 11 mahrem imamı adliyeye sevk edildi.Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyetten sorumlu mahrem imamı olduğu iddia edilen 11 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette ifadelerinin alınmasının ardından Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.