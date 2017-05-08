08.05.2017 15:40:20
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyetten sorumlu mahrem imamı olduğu iddia edilen 11 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette ifadelerinin alınmasının ardından Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.
Sivas'ta FETÖ'nün mahrem imamları adliyeye sevk edildi
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan emniyetten sorumlu oldukları belirtilen 11 mahrem imamı adliyeye sevk edildi.Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan emniyetten sorumlu oldukları belirtilen 11 mahrem imamı adliyeye sevk edildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyetten sorumlu mahrem imamı olduğu iddia edilen 11 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette ifadelerinin alınmasının ardından Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.