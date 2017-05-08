08.05.2017 22:52:44

Sivas'ta FETÖ'nün 10 mahrem imamı tutuklandı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 mahrem imamdan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 mahrem imamdan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyetten sorumlu mahrem imamı olduğu iddia edilen 11 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette ifadelerinin alınmasının ardından Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.