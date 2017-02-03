03.02.2017 21:02:10

Sivas'ta FETÖ'den 4 polis daha tutuklandı

Sivas merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan 4 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Sivas merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan 4 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulundaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 25 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.Ç., E.K., K.N. ve M.Y.S. de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 1 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Tutuklu sayısı 29'a çıkarken, gözaltındaki 16 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Firari olan 10 kişiyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.