16.02.2017 21:54:46

Sivas'ta FETÖ'den 3 polis tutuklandı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 eski polis tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklu polis sayısı 46'ya yükseldi.

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Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 eski polis tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklu polis sayısı 46'ya yükseldi.Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulundaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 75 kişi eski polis düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 43 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 28 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüpheliler K.A.,K.Y. ve C.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylelikle operasyonda tutuklu polisi sayısı 46'ya yükseldi. Bu arada firari olan bir polisin Adana'da yakalandığı ve Sivas'a getirileceği öğrenildi. Firari olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.