13.02.2017 21:52:54

Sivas'ta FETÖ'den 1 polis tutuklandı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 eski polis tutuklandı.

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Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 eski polis tutuklandı.Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulundaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 78 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 71 eski polis düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 42 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 25 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.T., Y.E.Y. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K. ise tutuklandı.Operasyonda tutuklu sayısı 43'e yükselirken, firari olan 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.