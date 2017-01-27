27.01.2017 12:00:39

Sivas'ta 'FETÖ' bahanesiyle dolandırıcılık

Sivas'ta telefonla aradığı kişilere kendisini polis diye tanıtıp 'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek dolandırıcılık yapan 1 kişi, dolandırmak istediği şahsın dikkati sayesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Dolandırıcı, polis kimlik belgesini görmek isteyen ev sahibine saldırdı.

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Sivas'ta telefonla aradığı kişilere kendisini polis diye tanıtıp 'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek dolandırıcılık yapan 1 kişi, dolandırmak istediği şahsın dikkati sayesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Dolandırıcı, polis kimlik belgesini görmek isteyen ev sahibine saldırdı.26 Ocak Günü Kılavuz Mahallesi'nde ikamet eden Ç.A. isimli şahsı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan A.K. (22) 'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek 2 bin 800 lira para aldı. Dolandırıldığını anlayan Ç.A. durumu polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Kimlik sorulunca ev sahibini darp ettiAynı gün 4 Eylül Mahallesi'nde yaşayan H.K. isimli şahsı da telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan ve aynı bahaneyle para isteyen A.K. ikamete gelerek parayı istediğinde ev sahibi H.K parayı hazırladığını ancak polis kimlik belgesini görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine şüpheli A.K. ev sahibine saldırarak sağ elinden yaralayarak darp etti. Durumun polis ekiplerine bildirmesinin ardından ev sahibi H.K.'nın verdiği bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan polis ekipleri her iki olaya karışan kişinin aynı şahıs olduğunu tespit etti. Ekipler şüpheli A.K'yi kentten ayrılmak üzere gittiği Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakaladı. A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.