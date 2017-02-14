14.02.2017 12:37:14

Sivas'ta doğaya yaban hayvanları için yem bırakıldı

Sivas Ziraat Odası Başkanlığı tarafından kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

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Sivas Ziraat Odası Başkanlığı tarafından kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban hayvanları için yem bırakıldı.Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve yönetim kurulu Üyeleri Taşlıdere mevkiinde yaban hayvanları için yem bıraktı. Keklik ve diğer yabani hayvanlar için ekmek ve buğday bırakan Çetindağ, yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını, bu konuda oda olarak ellerinde gelen tüm gayreti göstererek bir çok bölgeye yem bıraktıklarını söyledi.Sivas'ın coğrafi yapısının büyük olduğundan kış aylarının çok sert geçtiğini belirten Çetindağ, "Bu nedenle yabani hayatta sıkıntılar yaşanıyor. Kekliklerimizin, tavşanlarımızın, kuşlarımızın ve kurtlarımızın yem bulma sıkıntısı var. Bizde Ziraat Odası meclis üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz olarak tüm çiftçilerimiz adına Sivas'ımızın belli bir yöresinde bu hayvanlarımıza yem bıraktık. İnşallah bir nebze olsun faydamız olur." dedi.Çetindağ avcılık konusunda da uyarılarda bulunarak,"Şimdi burada yanımızda arkadaşlarımızda var ama bu avcılık konusuna değinmek istiyorum. Çünkü bizim dağlarımızda ki yabani hayvanlarımız azaldı. Her önüne gelen elinde bir otomatik tüfekle o dağlardaki hayvanlarımızı vuruyor. Ben özellikle tüm çiftçilerimizi ve köylülerimize de buradan bir çağrı yapıyorum. Lütfen bu yabani hayattaki hayvanlarımızı vurmayalım, onlarsız dağlarımızın hiç bir anlamı yok. Dağların güzelliğini getiren onlar. Kenede ve diğer haşerelerle mücadelede bıldırcın, keklik ve diğer kuşlarımız son derece önemli bir yer tutmaktadır. Ancak bu hayvanlarımız yok olmak üzere." şeklinde konuştu.