Sivas'ta DHKP/C, TKP/ML ve DKP operasyonunda 3 kişi tutuklandı

02.03.2017 21:53:00
Sivas'ta DHKP/C, TKP/ML ve DKP operasyonunda 3 kişi tutuklandıSivas'ta, terör örgütlerine yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C, TKP/ML ve DKP'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün kentte değişik adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.